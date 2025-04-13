Басков заступился за подвергшуюся отмене Лолиту

Басков заступился за подвергшуюся отмене Лолиту
Николай Басков. Фото: АГН "Москва"
Артист не понимает, почему его подругу продолжают травить

Николай Басков прокомментировал проблемы с концертами, с которыми столкнулась Лолита Милявская. Представления артистки стали отменять во многих российских городах на фоне жалоб общественников. Певец не понимает, почему его близкую подругу продолжают травить.

"У нас так: если человек упал, то все начинают радоваться и марать человека об асфальт. Будьте добрее и начните сначала с себя", – высказался исполнитель.

По его словам, Лолита является его близким человеком, поэтому он всегда будет ее поддерживать.

Ранее власти объяснили, что концерты Милявской отменяются на фоне общественного возмущения. В региональные администрации стали поступать массовые сообщения с просьбами отменить ее выступления, из-за чего чиновники прислушались к обращениям.

Источник: Woman.ru

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