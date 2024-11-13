Раскрыт мотив возвращения Леонтьева на сцену

Стало известно о тайном замысле Леонтьева после возвращения в Россию
Валерий Леонтьев. Фото: Okras / wikimedia.org
Знаменитость подумывает остаться на Родине, если дела пойдут плохо

Валерий Леонтьев принял неожиданное решение выступить перед россиянами после затяжной паузы в карьере. Официально артист отправился на пенсию, но отказать своему близкому другу Игорю Крутому не смог. Однако, по словам источников, мотивы знаменитости были также и корыстными.

Тайный замысел Леонтьева после возвращения в Россию и выступлении на юбилее известного композитора заключался в том, чтобы прощупать почву. Он хотел узнать, насколько еще остается актуальным для аудитории и какие гонорары может зарабатывать на российской публике.

"План Леонтьева прост: засветиться в РФ, показать себя с хорошей стороны и после теплого приема публики зачастить в Москву с перспективой ре-релокации. Потому что в Майами жарко, скучно и временами страшно", – говорят осведомители.

В итоге знаменитость после своего неожиданного представления в России поднял стоимость выступления на корпоративе в 1,5 раза. Если раньше приглашение артиста обходилось заказчику в 100 тысяч долларов, то теперь это будет стоить не менее 150 тысяч. Представление в новогоднюю ночь артисту уже заказали в ОАЭ.

После подъема стоимости своих концертов Леонтьев может задуматься об окончательном возвращении в Россию, если дела пойдут хорошо. 

Ранее продюсер высказался о будущем Валерия Леонтьева после возвращения в страну. Он уверен, что певца не ждет участь Кристины Орбакайте, которая лишилась всех своих российских представлений.

Источник: Mash
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