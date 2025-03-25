Асмус рассталась с возлюбленным после признания в чувствах к Харламову

Роман с продюсером продлился недолго

Актриса Кристина Асмус снова одинока – она рассталась со своим возлюбленным Ильей Бурцом, который, по слухам, ради нее бросил свою жену. Хотя до этого источники, близкие к паре, настаивали, что у них все серьезно и дело может даже дойти до свадьбы.

По словам друзей знаменитостей, разорвать отношения они решили по обоюдному согласию, тихо и без конфликтов. Все произошло несколько недель назад.

"Просто вместе приняли решение, что так будет лучше обоим", – рассказали в окружении.

При этом публика шепталась, что Асмус могла расстаться со своим парнем из-за любви к бывшему супругу Гарику Харламову. В его день рождения она опубликовала пост с признанием в своих чувствах. На видео, оказавшемся в Сети, юморист нежно трогал ее за ногу во время сна.

"Было на уровне, сейчас просто отпад", – сделала она заявление.

Поклонники актрисы не поняли ее романтических отсылок, особенно учитывая, что такая публикация могла обидеть Бурца и Екатерину Ковальчук, новую жену Харламова.

При этом ранее журналисты отмечали, что продюсер мог стать невероятно успешной партией для Кристины, поскольку тогда у нее было бы больше работы в хороших проектах.