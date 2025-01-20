Асмус рассказала о наложенном на нее проклятии

Актриса сделала громкое заявление

Актриса Кристина Асмус, известная по скандальной роли в киноленте "Текст" и громкому разводу с юмористом Гариком Харламовым, рассказала о сложностях восстановления после травмы ноги. В своем обращении к подписчикам она призналась, что лечение займет длительное время.

Звезда назвала произошедшее с ней "гусарским проклятьем". Внимательные поклонники тут же восприняли это как намек на экс-благоверного, исполнившего главную роль в ленте "Гусар".

Травму знаменитость получила в зимой прошлого года во время спектакля "Леди Макбет Мценского уезда". В ходе исполнения сложного трюка она поскользнулась на мокром полу и упала. Все было настолько серьезно, что после падения звезде потребовалось хирургическое вмешательство.

Несмотря на сложную ситуацию, девушка продолжает активно делиться новостями о своем состоянии с поклонниками. Ее открытость и самоирония нравятся подписчикам, многие активно поддерживают звезду в комментариях.

К слову, ранее откровенная фотография Асмус вызвала взрыв хохота в интернет-пространстве.