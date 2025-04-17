Известный российский артист Якубов погиб в зоне СВО

Уход знаменитости оплакивают родные и коллеги

На линии соприкосновения, выполняя свой боевой долг, расстался с жизнью знаменитый российский артист, звезда цирка Назар Якубов. Печальными новостями с общественностью поделились представители Большого Московского цирка.

В культурном учреждении сообщили, что талантливый мужчина героически ушел из жизни, проявив мужество. Коллектив цирка выразил соболезнования его родным, друзьям и коллегам, подчеркнув, что память о нем останется в сердцах всех, кто его знал.

В главном столичном цирке ныне покойный артист проработал много лет. Коллеги вспоминают его как человека, полностью отдававшего себя профессии, с творческим подходом к работе и глубоким уважением к коллективу. Он был внимательным наставником, умел поддерживать командный дух, объединяя артистов и создавая теплую атмосферу за кулисами.

Напомним, ранее сегодня, 17 апреля, стало известно о смерти российской телезвезды. Молодого человека жестоко зарезали, на его теле было обнаружено около 50 ран от ударов ножа.