"Ни дома, ни квартиры": SHAMAN признался, что является бомжом

"Ни дома, ни квартиры": SHAMAN признался, что является бомжом
SHAMAN. Фото: соцсети
Артист до сих пор не приобрел себе недвижимость

Во время недавней премии "Шансон года" певец Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, признался в отсутствии постоянного места жительства. По его словам, у него нет собственной недвижимости из-за определенного образа жизни.

Сейчас артист вынужден постоянно разъезжать с гастролями по стране. И хотя на своей деятельности он зарабатывает миллионы, приобретать собственное жилье не спешит. Как говорит Ярослав, в Москве он бывает исключительно наездами, поэтому и необходимости в собственном гнезде не испытывает.

"Заходишь в отель или в съемную квартиру… То есть это все равно считанные дни. Поэтому ни дома, ни квартиры у меня нет", – заявил знаменитость.

При этом в прошлом году Дронов имел собственную квартиру, в которой проживал вместе с бывшей супругой Еленой Мартыновой. Но после развода недвижимость досталась ей.

Сейчас SHAMAN утверждает, что находится в отношениях с Екатериной Мизулиной. Певец уверяет, что часто завтракает в компании своей возлюбленной, но пока съезжаться окончательно они не спешат.

Ранее Кушанашвили оценил, как мать Мизулиной относится к новому возлюбленному дочери. По его мнению, политик не в восторге от кандидатуры, поскольку Ярославу не так уж много лет, а уже за плечами два развода и один ребенок.

Источник: Telegram
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