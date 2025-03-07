"Лишить гражданства": в России отреагировали на возвращение Меладзе

"Лишить гражданства": в России отреагировали на возвращение Меладзе
Валерий Меладзе. Фото: соцсети
Не все поддержали приезд знаменитости в страну

Несмотря на официальный отъез за границу, Валерий Меладзе продолжает периодически проживать в России в перерывах между гастролями. По данным источников, артист тайно приезжает в Москву в свой трехэтажный особняк в Истринском районе.

Как сообщает женский журнал "Клео.ру", недавно знаменитость заметили в Шереметьево, откуда он улетал на концерт в Баку. Артист вел себя приветливо и дружелюбно, а во время представления в Азербайджане намекнул, что вскоре сможет снова выступать перед российской публикой на отечественных площадках.

В России по-разному отреагировали на возвращение Меладзе. Некоторые граждане были в восторге от новости. В социальных сетях они выразили надежду, что скоро все может вернуться в привычное русло. Другие, напротив, так и не смогли простить исполнителю скандальную выходку в Дубае.

"Лишить гражданства",

"Почему его имущество еще не реквизировано?!",

"И его до сих пор никто не проверил на дискредитацию..." – пишут недовольные.

Впрочем, многие россияне не увидели в новости ничего особенного. Они заявили, что у Меладзе тут находятся дом, 92-летняя мать и могила отца, поэтому он имеет полное право приезжать в страну, несмотря на все скандалы вокруг его имени.

Ранее муж Пугачевой высмеял Валерия Меладзе после концерта в Лондоне.

Источник: соцсети
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