Дочь Агутина и Варум потребовала квартиру за рождение детей

Дочь Агутина и Варум пошла на шантаж ради квартиры
Леонид Агутин и Анжелика Варум. Фото: соцсети
Девушке палец в рот не клади

Старшая дочь Леонида Агутина, 29-летняя Полина пошла на хитрый шаг ради собственного жилья. Как рассказал сам артист, девушка живет в Лондоне уже семь лет вместе со своим молодым человеком и ведет закрытый образ жизни. Исполнитель признался, что давно мечтает о внуках, и в разговоре с дочерью затронул эту тему. Девушка своей возможности не упустила и пошла на своего рода шантаж. Полина ответила: идея ей близка, но сначала нужно решить жилищный вопрос.

По словам певца, дочь фактически поставила условие: ребенок будет – но только если будет и своя квартира. В итоге, как рассказал знаменитый исполнитель, пришлось исполнить ее просьбу и подарить жилье. Таким образом, артист уступил и не скрывает, что пошел на это ради будущего пополнения в семье.

Известно, что два года назад музыкант уже покупал недвижимость, тогда квартиру в США получила младшая дочь, Елизавета. Что касается Полины, то в 2023 году Агутин отзывался о ее избраннике тепло, называл его "хорошим парнем" и делился, что пара собиралась пожениться, но свадьбу отложили из-за внешних обстоятельств. Сам артист с пониманием относится к этим изменениям, но не теряет надежды вскоре стать дедом.

К слову, ранее Агутин отказался выходить на сцену после Киркорова.

Источник: 7Дней ✓ Надежный источник
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