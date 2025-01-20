Почему Меладзе тайно вернулся в Россию: озвучена причина

Артист приехал повидаться с родственниками

Валерий Меладзе, который уехал жить за границу вместе с семьей после своего провокационного концерта в Дубае, тайно вернулся в Россию. Артиста засняли журналисты, когда он выходил из автомобиля представительского класса.

Источники утверждают, что певец приехал в страну, чтобы навестить могилу своего отца. В январе прошлого года мужчина скончался от последствий коронавирусной инфекции. Всю поездку знаменитости в Россию старались держать в строгой секретности.

Тем не менее, несмотря на попытки скрыть визит Меладзе в Россию, сотрудникам СМИ удалось узнать, что в Москве он находился под присмотром охранников. Сперва артист заехал к матери, родным, а после навестил могилу отца.

"На кладбище Валерий 5-7 минут не выходил из машины, пока родные и секьюрити не осмотрели территорию. Потом он подошел к захоронению", – пишет SHOT.

Сообщается, что после этого Валерий Меладзе намерен отправиться в мировое турне. Он будет давать концерты исключительно за границей, поскольку в России ему не рады. Гастроли будут приурочены к 60-летию знаменитости.

В конце декабря сообщалось, что Меладзе заметили в одном из элитных заведений Москвы. Приезд артиста рассекретила дочь певицы Славы, которая опубликовала фото со знаменитостью в соцсетях.