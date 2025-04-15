Цымбалюк-Романовская рассказала, почему у нее с Джигарханяном не было детей

"Могла вырастить троих детей": Цымбалюк-Романовская высказалась о Джигарханяне
Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: соцсети
Пианистка призналась, что плохое здоровье артиста помешало им стать родителями

Недавно родившая девочку Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала, почему за годы брака с Арменом Джигарханяном у них так и не появилось собственных детей. Признание пианистка сделала в эксклюзивном интервью женскому журналу "Клео.ру"

Виталина вспомнила, что во время совместной жизни у нее очень много сил уходило на заботы о престарелом муже: его нужно было одевать, кормить, сопровождать в театр и менять кислородные маски по ночам. Сил на родительство у нее попросту не оставалось. Также знаменитый артист слишком поздно заговорил о наследниках – к этому моменту у него был большой набор хронических заболеваний, из-за которых деторождение было по сути невозможно.

"К тому же мы жили в "однушке" и у нас просто не было условий, чтобы завести ребенка. Мама говорила, что за все те годы, которые я отдала Джигарханяну, могла бы вырастить троих детей. Но в ту пору я жила ради него", – заявила Цымбалюк-Романовская.

Она рассказала, что желание стать матерью у нее тоже появилось поздно, поскольку до этого в жизни были иные приоритеты. Сейчас же у Виталины не осталось родителей, мужа, а родственники живут далеко – в таких условиях она остро поняла, что хочет родить и заботиться о ребенке.

По словам пианистки, первые ночи с дочерью ей дались непросто, но благодаря 17-летнему опыту совместной жизни с Арменом Джигаханяном ее нервная система окрепла настолько, что с этим удалось справиться.

Ранее Цымбалюк-Романовская высказалась об отце своего ребенка.

Источник: Клео.ру
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