Цымбалюк-Романовская рассказала, почему у нее с Джигарханяном не было детей

Пианистка призналась, что плохое здоровье артиста помешало им стать родителями

Недавно родившая девочку Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала, почему за годы брака с Арменом Джигарханяном у них так и не появилось собственных детей. Признание пианистка сделала в эксклюзивном интервью женскому журналу "Клео.ру".

Виталина вспомнила, что во время совместной жизни у нее очень много сил уходило на заботы о престарелом муже: его нужно было одевать, кормить, сопровождать в театр и менять кислородные маски по ночам. Сил на родительство у нее попросту не оставалось. Также знаменитый артист слишком поздно заговорил о наследниках – к этому моменту у него был большой набор хронических заболеваний, из-за которых деторождение было по сути невозможно.

"К тому же мы жили в "однушке" и у нас просто не было условий, чтобы завести ребенка. Мама говорила, что за все те годы, которые я отдала Джигарханяну, могла бы вырастить троих детей. Но в ту пору я жила ради него", – заявила Цымбалюк-Романовская.

Она рассказала, что желание стать матерью у нее тоже появилось поздно, поскольку до этого в жизни были иные приоритеты. Сейчас же у Виталины не осталось родителей, мужа, а родственники живут далеко – в таких условиях она остро поняла, что хочет родить и заботиться о ребенке.

По словам пианистки, первые ночи с дочерью ей дались непросто, но благодаря 17-летнему опыту совместной жизни с Арменом Джигаханяном ее нервная система окрепла настолько, что с этим удалось справиться.

Ранее Цымбалюк-Романовская высказалась об отце своего ребенка.