Галкин* высмеял Трампа и Меладзе на концерте в Лондоне

Галкин* высмеял Трампа и Меладзе на концерте в Лондоне
Максим Галкин*. Фото: соцсети
Артист снова устроил политическую провокацию

Максим Галкин*, который недавно поддержал Владимира Зеленского после перепалки с Дональдом Трампом, выступил с новой программой в Лондоне, для которой специально написал пародию на американского лидера на английском языке. Впрочем, глава США был не единственным, кого в тот вечер комик поддел – досталось также и певцу Валерию Меладзе, который придерживается схожих с ним политических взглядов.

На своей странице в соцсетях муж Пугачевой опубликовал кадры с выступления, засняв полностью забитый публикой зал London Palladium. Как известно, он запрещает снимать свои представления, опасаясь новых проблем на Родине или за границей, однако гости концерта раскрыли подробности зрелища в комментариях под публикацией.

Фото: соцсети

Одна из зрительниц рассказала, что Галкин* покорил ее своей породией на Дональда Трампа, которому не понравился наряд Зеленского. Она отметила, что артист может смело выступать на английском языке. При этом другие очевидцы выразили надежду на то, чтобы после этого номера юмористу не запретили въезд в США – настолько колкими оказались шутки артиста.

Еще один поклонник заявил, что представления Галкина* каждый раз поражают его новизной и актуальностью.

"Это вам не Меладзе. 30 лет "Актрису" петь. Это каждый год новое шоу!" – написал пользователь.

В ответ комик поставил ему свой "лайк" в знак поддержки и признательности за едкий комментарий в сторону популярного исполнителя.

* признан иноагентом по решению Минюста РФ

Источник: соцсети
По теме

Американские разведчики жестко подставили Киев

Украине не на что опереться

"Позор для страны": Киркорова погнали из России

Люди в бешенстве

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей