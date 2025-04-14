"Она защищалась": актер Дель отказался наказывать возлюбленную за поножовщину

"Она защищалась": актер Дель отказался наказывать возлюбленную за поножовщину
Илья Дель. Фото: соцсети
Мужчина признал, что его девушка не виновата в случившемся

Российский актер Илья Дель, который снимался в популярном сериале "Содержанки", отказался подавать заявление на свою девушку Александру Дроздову. Раннее она дважды ударила его ножом во время перепалки.

Инцидент произошел ночью с 12 на 13 апреля. 40-летний артист вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения и начал выяснять отношения со своей трезвой 26-летней подругой. Ссора была достаточно агрессивной, в какой-то момент мужчина решил переключиться на ее двухлетнего сына от первого брака, в результате чего девушка схватилась за нож.

Позже Дель в своих соцсетях сообщил, что ему провели операцию, его здоровье наладится. Дроздова отправилась в полицию, где ее допросили по подозрению в умышленном причинении вреда здоровью и отправили под стражу.

Друзья нападавшей говорят, что Александра невероятно воспитанная и светлая девушка. В произошедшем они винят Илью, поскольку знали некоторые подробности их отношений.

"Я разговаривала с Ильей, и он хочет защитить ее, он не будет подавать заявление. Я не знаю точно, что между ними произошло, но я за полную защиту Саши, она не могла сделать это просто так, это была явная самозащита", – призналась подруга актрисы.

Как напоминает женский журнал "Клео.ру", из-за случившегося Дель не попал на спектакль "Театральный роман", премьера которого проходила в театре им. Ленсовета. У него была одна из главных ролей.

Источник: Комсомольская правда

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