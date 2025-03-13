Меладзе несколько раз поймали на превышении скорости в центре Москвы

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В прессе появились любопытные сведения о том, что во время недавнего визита в столицу некогда любимый россиянами исполнитель Валерий Меладзе оказался в центре внимания не только поклонников, но и камер видеонаблюдения.
Его авто несколько раз попадало в объективы дорожных "стражей" за превышение скорости. В начале февраля артист на высокой скорости промчался по Можайскому шоссе, а на следующий день позволил себе еще одно нарушение – на Кутузовском проспекте он с ветерком прокатился мимо гостиницы "Украина". Позже еще одна его машина была замечена за лихачеством на Варшавском шоссе.
Кроме того, певец получил штраф за неправильную парковку. В общей сложности его поездки по российской столице обернулись взысканиями на сумму около 7 тысяч рублей. Перед отлетом в Баку, откуда у него стартует мировое турне, он полностью оплатил все штрафы.
Ранее сообщалось, что Меладзе продолжает жить в России между гастролями за рубежом. В последнее время его все чаще замечают на публике. Недавно певца засняли на кладбище, где он навещал могилу отца, а затем он попал в объективы в аэропорту Шереметьево.
К слову, ранее стало известно, что семья артиста потерпела очередной крах. Былые "сытые" времена звездного семейства в прошлом.
Некоторые настроены крайне агрессивно