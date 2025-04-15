Малахов рассказал о любви семилетнего сына к Роналду

Мальчик очень увлечен футболом

Андрей Малахов, который уже семь лет скрывает своего сына Александра от публики, сделал неожиданное признание о мальчике. Оказалось, что ребенок очень любит футболиста Криштиану Роналду.

Ради встречи с кумиром телеведущий даже привез сына на матч спортсмена в Эр-Рияде. Он признался, что билеты на игру обошлись ему в 10 тысяч рублей на двоих – Андрей и Александр наблюдали за происходящим с ложи с фуршетом.

Малахов попросил ребенка прокомментировать, как знаменитый футболист ведет себя на поле. И мальчик оказался от увиденного не в восторге.

"Вяло", – сказал сын ведущего.

Знаменитость поделился, что три месяца назад они также приезжали на игру Роналду в матче между "Аль-Наср" и "Аль-Охдуд". Футболист не покидал поле в течение 90 минут и забил один гол.

Ранее Малахов рассказывал, как сходил с сыном в театр.