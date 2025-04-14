Киркоров хочет назвать третьего ребенка Мироном

Киркоров определился с именем для третьего ребенка
Филипп Киркоров. Кадр: YouTube
Артист поделился своими мыслями с общественностью

Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров признался, что не исключает расширение звездного семейства в не против рождения третьего отпрыска. Звезда отметил, что морально готов стать многодетным папашей и уже продумал, как назовет будущего наследника.

Он рассказал журналистам, что недавно познакомился с наследником Стаса Костюшкина и имя парня Мирон произвело на него сильное впечатление. Любимец публики признался: если у него когда-нибудь родится еще один сыночек, то он даст ему именно это имя.

Также звездный исполнитель добавил, что любимым женским именем для него остается Виктория – так звали его мать. Кроме того, артист подчеркнул, что это имя несет в себе значение победы, а для него это важно.

Источник: 7Дней ✓ Надежный источник
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