Гарика Харламова экстренно увезли в больницу со съемок

ЧП на съемках: Гарика Харламова экстренно увезли в больницу
Гарик Харламов. Кадр: соцсети
У артиста серьезные проблемы

Во время съемок нового проекта с рабочим названием "Караоке Club" с Гариком Харламовым случилось настоящее ЧП. Юморист, недавно вошедший в состав жюри шоу, отправился на больничную койку прямо со съемочной площадки. В самый разгар работы у него в ухе застрял микронаушник – специальное устройство, через которое он поддерживал связь с режиссером.

Пытаясь самостоятельно вытащить наушник, комик только усугубил ситуацию – устройство ушло еще глубже. Это вызвало настоящую панику среди съемочной группы.

Тогда в происходящее вмешалась актриса Катерина Ковальчук. По словам очевидцев, она настаивала, чтобы ее дорогого супруга срочно доставили в клинику. Именно по ее требованию съемки были прерваны, и артиста экстренно увезли в больницу.

Один из участников проекта рассказал, что артист сначала пел на сцене, а затем вместе с Ковальчук сидел в жюри. А потом все пошло не по плану – пришлось вызывать медиков.

Врачи сообщили, что юмористу предстоит малоприятная процедура – из уха будут выдувать застрявший предмет. При этом есть риск, что после извлечения он может временно потерять слух.

К слову, ранее всплыли подробности проблем Ковальчук с матерью Харламова. Все не так радужно, как пытаются представить звездные супруги.

Источник: СтарХит ✓ Надежный источник
По теме

США нашли хитрый способ рассорить Россию и Китай

Первые результаты тактики Вашингтона уже наблюдаются

"Допустили ошибку": Трамп сделал заявление об ударе по Сумам

Американский лидер не стал обвинять российские войска в случившемся

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей