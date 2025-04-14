Гарика Харламова экстренно увезли в больницу со съемок

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Во время съемок нового проекта с рабочим названием "Караоке Club" с Гариком Харламовым случилось настоящее ЧП. Юморист, недавно вошедший в состав жюри шоу, отправился на больничную койку прямо со съемочной площадки. В самый разгар работы у него в ухе застрял микронаушник – специальное устройство, через которое он поддерживал связь с режиссером.
Пытаясь самостоятельно вытащить наушник, комик только усугубил ситуацию – устройство ушло еще глубже. Это вызвало настоящую панику среди съемочной группы.
Тогда в происходящее вмешалась актриса Катерина Ковальчук. По словам очевидцев, она настаивала, чтобы ее дорогого супруга срочно доставили в клинику. Именно по ее требованию съемки были прерваны, и артиста экстренно увезли в больницу.
Один из участников проекта рассказал, что артист сначала пел на сцене, а затем вместе с Ковальчук сидел в жюри. А потом все пошло не по плану – пришлось вызывать медиков.
Врачи сообщили, что юмористу предстоит малоприятная процедура – из уха будут выдувать застрявший предмет. При этом есть риск, что после извлечения он может временно потерять слух.
К слову, ранее всплыли подробности проблем Ковальчук с матерью Харламова. Все не так радужно, как пытаются представить звездные супруги.
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