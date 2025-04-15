"У нас любят сидельцев": Кравец оценила будущее Ефремова в России

Артисту пророчат невероятную востребованность

Актер Михаил Ефремов после выхода из тюрьмы сможет зарабатывать миллионы, уверена светская дива Алена Кравец. По ее словам, олигархи будут готовы заплатить большую сумму для ведения корпоративов.

"У нас любят сидельцев, а он еще и талантливый", – отметила она.

Кравец считает, что сперва Ефремов поправит свое здоровье, а потом снова возьмется за работу. Тем более, что, по слухам, у него уже есть несколько предожений. Например, ассоциация продюсеров решила поддержать артиста и подготовила для него несколько ролей в крупных проектах.

Люди из медиа утверждают, что Михаилу готовы платить 2,5 млн рублей за смену, что значительно выше гонорара одного из самых высокооплачиваемых актеров в стране Дмитрия Нагиева.

Ранее Михаил Ефремов дал первое интервью после выхода из тюрьмы.