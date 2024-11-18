Басков обругал фониатра Рудина на шоу "Ну-ка, все вместе!"

Стали известны закулисные подробности скандала

Инцидент, когда Сергей Лазарев не выдержал несправедливости на шоу "Ну-ка, все вместе!" и стал перепрыгивать через трибуны, чтобы нажать кнопку фониатра Льва Рудина, стал одним из самых громких скандалов на передаче. Однако, как оказалось, на экраны не попала также перепалка эксперта с Николаем Басковым сразу после случившегося.

Вскоре, как Лазарев объяснил свою выходку, ведущий начал ругаться с фониатором. Басков заявил, что Лев Борисович очень хотел занять место Сергея, а в ответ получил колкость на свой счет в резкой манере.

"А че вы на меня орете? Че ты на меня орешь? Да пошел ты на *** (детородный орган). Я не выйду на сцену, пока его не будет! Хамство и наглость, вообще! Беспардонность, и такое отношение ко всем. Вы всегда так себя вели! Мы вас пять сезонов терпели, но это ваше "Кто я такой, *** (междометие)? Фониатр! В горло заглядываю!". Надо вести себя нормально! Я не буду шоу продолжать, пока его не будет", – вспылил Николай и ушел со сцены в истерике.

Знаменитого артиста также поддержали бурными аплодисментами и другие участники шоу. Они проводили Баскова за кулисы под громкие возгласы и присвистывания.

Ранее Лазарев объяснил, почему вспылил на программе "Ну-ка, все вместе!". По его словам, у него просто накопилось недовольство поведением Рудина на проекте.