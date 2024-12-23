Павел Дуров снова стал отцом: кто родил ребенка

Основатель Telegram пока не отреагировал на радостную новость

Павел Дуров, как минимум, в шестой раз стал отцом. Ребенка родила его бывшая возлюбленная Диана Бако, которую бизнесмен бросил ради ее подруги Юлии. Новость сообщила венгерская модель на своей странице в соцсетях.

Бако опубликовала снимок из роддома, сообщив о радостной новости. Судя по цветам, которые стояли в ее больничной палате, на свет появился мальчик.

Ранее знакомые девушки рассказывали, что Дуров встречался с Бако недолго, их отношения не были серьезными. Время он также проводил и с ее подругой Юлией Вавиловой, с которой позже решил продолжать более серьезный роман. Остаться с венгеркой он отказался даже после новости о ее беременности.

При этом неизвестно, признал ли Павел своего малыша. В отношениях с другой матерью его детей, Ириной Болгар, у него из-за этого большие проблемы – бывшие возлюбленные скандально судятся по вопросу алиментов на троих наследников основателя Telegram. Женщина обвиняет Дурова в том, что он отказывается выплачивать положенный размер денег, а представители бизнесмена утверждают, что Ирина все средства спускает на излишества.

Ранее Болгар рассказывала, что рассталась с Дуровым из-за его многочисленных измен.