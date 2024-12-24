Саша Петров честно рассказал о требованиях забеременевшей жены

Артист на седьмом небе от счастья

Актер Саша Петров поделился подробностями семейной жизни, рассказав, как готовится стать отцом. Недавно он объявил о беременности своей молодой возлюбленной Виктории, с которой они поженились всего год назад. Теперь девушка находится в положении. Артист очень счастлив и рассказал, какие требования поступили от беременной девушки.

Ранее актер делился, что встретил красавицу в ресторане, и с первых мгновений почувствовал, что она – его судьба. Уже спустя несколько свиданий он сделал ей предложение.

Для 23-летней Виктории эта беременность стала первым опытом. Как оказалось, теперь она требует от мужа больше внимания и заботы. Петров признался, что его насыщенный рабочий график порой мешает проводить достаточно времени с семьей. Бывает, что он месяцами отсутствует дома из-за съемок. Однако актер подчеркнул, что сейчас старается делать все возможное, чтобы поддерживать супругу.

Артист также рассказал, что Новый год они планируют провести вместе, несмотря на то, что этот период обычно является самым прибыльным для знаменитостей. Он отметил, что готов пожертвовать работой ради семьи. Влюбленные решили встретить праздник дома, чтобы создать уютную и теплую атмосферу. Об этом сообщает женский журнал "Клео.ру".

Ранее были раскрыты баснословные гонорары Саши Петрова.