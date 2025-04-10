Невестка Наташи Королевой показала распухшее после операции лицо – фото

Невестка Наташи Королевой показала жутко распухшее после операции лицо – фото
Наташа Королева с сыном и невесткой. Фото: соцсети
Девушка не стесняется делиться личным с публикой

24-летняя Мелисса Глушко, невестка популярной российской исполнительницы Наташи Королевой, показала, как выглядит ее лицо на второй день после сложной операции. В соцсетях она выложила снимок с выраженным отеком – левая сторона лица сильно опухла, припухлость затронула не только нижнюю часть, но и глаз.

Это уже вторая хирургическая операция на челюсти, которую перенесла девушка. Первое вмешательство состоялось в начале 2025 года: тогда ей пришлось наращивать костную ткань, чтобы исправить врожденную асимметрию черепа. Сейчас она вновь легла под нож – судя по фото, восстановление дается нелегко.

Фото: соцсети

Несмотря на болезненный отек, Глушко не утратила самоиронии и подписала фото иконкой хомяка. Подробности о самочувствии она не раскрыла, но стало известно, что уже на следующий день после операции она смогла выйти в свет – Мелисса посетила одно из рабочих мероприятий, где особо не скрывала следы недавнего вмешательства.

К слову, недавно странная выходка 51-летней Королевой в Кремле удивила публику.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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