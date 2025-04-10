Невестка Наташи Королевой показала распухшее после операции лицо – фото

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24-летняя Мелисса Глушко, невестка популярной российской исполнительницы Наташи Королевой, показала, как выглядит ее лицо на второй день после сложной операции. В соцсетях она выложила снимок с выраженным отеком – левая сторона лица сильно опухла, припухлость затронула не только нижнюю часть, но и глаз.
Это уже вторая хирургическая операция на челюсти, которую перенесла девушка. Первое вмешательство состоялось в начале 2025 года: тогда ей пришлось наращивать костную ткань, чтобы исправить врожденную асимметрию черепа. Сейчас она вновь легла под нож – судя по фото, восстановление дается нелегко.
Несмотря на болезненный отек, Глушко не утратила самоиронии и подписала фото иконкой хомяка. Подробности о самочувствии она не раскрыла, но стало известно, что уже на следующий день после операции она смогла выйти в свет – Мелисса посетила одно из рабочих мероприятий, где особо не скрывала следы недавнего вмешательства.
К слову, недавно странная выходка 51-летней Королевой в Кремле удивила публику.
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