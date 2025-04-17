Почему умерла Мишель Трахтенберг: результаты экспертизы

Знаменитость долго боролась с хроническими болезнями

Спустя два месяца после обнаружения тела актрисы Мишель Трахтенберг стали известны результаты экспертизы. Выяснилось, что 39-летняя звезда "Евротура" скончалась от последствий сахарного диабета.

В последнее время у знаменитости были серьезные проблемы со здоровьем, поклонники обратили внимание на ее неузнаваемую внешность на фотографиях в соцсетях – Мишель выглядела крайне изможденной. Оказалось, что некоторое время назад ей сделали пересадку печени.

Врачи говорят, что наличие сахарного диабета может увеличить риск неалкогольной жировой болезни печени, когда в органе накапливается слишком много жира. В результате это способно приводить к рубцеванию тканей и циррозу.

Как отмечает женский журнал "Клео.ру", новость о смерти Трахтенберг вызвала удивление и сожаление у ее коллег по шоу-бизнесу и знакомых. Особенно трогательно с ней попрощалась внучка королевы Елизаветы II принцесса Евгения, которая назвала Мишель своим близким другом.

Напомним, о кончине актрисы "Сплетницы" стало известно в конце февраля. Ее обнаружили мертвой в ее квартире в Нью-Йорке.