Королева помыла полы в Кремле собственным платьем

Артистка недолго думала перед тем, как решиться на необычный поступок

Популярная российская исполнительница Наташа Королева удивила зрителей своим неожиданным поступком на сцене Кремлевского дворца. Во время праздничного концерта, приуроченного к Международному женскому дню, артистка использовала собственное платье в качестве тряпки для пола.

На традиционное мероприятие Королева пригласила коллег и подруг – Татьяну Овсиенко, Зару и Елену Воробей. Последняя, выйдя на сцену, внезапно опустилась на колени и начала протирать пол, с присущим ей юмором отметив, что так начинался ее путь в шоу-бизнесе.

Исполнительница хита "Маленькая страна", увидев это, решила поддержать подругу и тоже стала протирать сцену краем наряда. При этом она с улыбкой заявила, что раньше в Кремле этим не занималась.

Помимо неожиданного перформанса, певица привлекла внимание своим сценическим образом. В одном из номеров она появилась перед зрителями в спортивном костюме с надписью "СССР".

Позже в разговоре с журналистами артистка пояснила, что выбрала такой наряд не случайно – в последнее время она часто вспоминает свое детство и тоскует по тем временам, когда жизнь была проще и радостнее.

К слову, недавно на Королеву неожиданно набросилась Лариса Долина.