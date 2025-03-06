Королева помыла полы в Кремле собственным платьем

Странная выходка 51-летней Наташи Королевой в Кремле удивила публику
Наташа Королева. Фото: соцсети
Артистка недолго думала перед тем, как решиться на необычный поступок

Популярная российская исполнительница Наташа Королева удивила зрителей своим неожиданным поступком на сцене Кремлевского дворца. Во время праздничного концерта, приуроченного к Международному женскому дню, артистка использовала собственное платье в качестве тряпки для пола.

На традиционное мероприятие Королева пригласила коллег и подруг – Татьяну Овсиенко, Зару и Елену Воробей. Последняя, выйдя на сцену, внезапно опустилась на колени и начала протирать пол, с присущим ей юмором отметив, что так начинался ее путь в шоу-бизнесе.

Исполнительница хита "Маленькая страна", увидев это, решила поддержать подругу и тоже стала протирать сцену краем наряда. При этом она с улыбкой заявила, что раньше в Кремле этим не занималась.

Помимо неожиданного перформанса, певица привлекла внимание своим сценическим образом. В одном из номеров она появилась перед зрителями в спортивном костюме с надписью "СССР".

Позже в разговоре с журналистами артистка пояснила, что выбрала такой наряд не случайно – в последнее время она часто вспоминает свое детство и тоскует по тем временам, когда жизнь была проще и радостнее.

К слову, недавно на Королеву неожиданно набросилась Лариса Долина.

Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
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