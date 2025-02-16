Стала известна истинная причина ссоры Меган Маркл с королевской семьей

Стала известна истинная причина ссоры Меган Маркл с королевской семьей
Меган Маркл. Фото: Fuzheado / wikimedia.org
Американская знаменитость столкнулась с чопорными порядками британцев

Когда Меган Маркл стала общаться с королевской семьей и поняла, что состояние принца Гарри составляет всего 20 миллионов фунтов стерлингов (2,4 млрд рублей), она начала пересматривать отношение к потенциальному замужеству. Особенно ей не нравилось, что члены королевской семьи были слишком капризными и брюзжащими.

После своего переезда в замок актриса начала менять существующий порядок вещей. Поговаривают, что без слуг Гарри не мог даже штаны надеть, и это невероятно возмущало его супругу. Маркл также не нравилось, что к сотрудникам относятся пренебрежительно, поэтому она начала выстраивать хорошие отношение с подчиненными. Это возмущало сторонников консервативных порядков в королевской семье.

Сперва Меган хорошо ладила с Уильямом и Кейт, они много проводили времени вместе. Но совсем скоро ситуация ухудшилась из-за большой тактильности американки, которая привыкла проявлять эмоции по любому поводу. 

"Напряжение между Уильямом и Гарри возникло из-за теплого, дружелюбного подхода Меган, когда она обнимала всех. Кейт, Уильям и Чарльз, как правило, вздрагивали, когда она приближалась, чтобы обняться. Меган, как и следовало ожидать, обиделась, поскольку в Калифорнии все, по-видимому, обнимают всех. Меган даже попыталась обнять необычайно чопорного конюшего из Старого Итона. Он тоже вздрогнул, как будто она пыталась ткнуть его в глаз, как выразился другой сотрудник", – сообщают журналисты.

Во время встреч Маркл даже пыталась поцеловать Уильяма в щеку, что в итоге породило слухи о ее желании пофлиртовать с наследником престола.

В итоге попытки актрисы изменить ситуацию в королевской семье обернулись провалом. Она была деловой и прямолинейной, что категорически не понравилось представителям старой гвардии. И это обернулось грандиозным скандалом и отъездом Гарри и Меган в США.

Источник: The Times

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