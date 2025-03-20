Шварценеггер признался, что хранит бюст Путина

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Звезда мирового кинематографа Арнольд Шварценеггер выступил с неожиданным признанием о нашем президенте. Кумир миллионов рассказал, что в его коллекции есть бюсты советских и российских лидеров, включая Владимира Путина. В интервью, отрывки из которого появились на просторах интернет-пространства, он поделился историей о том, как начал собирать такие скульптуры.
Мировая знаменитость вспомнил, что его коллекция началась с бюста Ленина. В 90-е годы, когда в нашей стране массово сносили памятники, он захотел сохранить один из них. Актер обратился за помощью к своим российским приятелям-спортсменам, которые вскоре передали ему заветную скульптуру.
С тех пор актер регулярно получал в подарок бюсты различных политических деятелей. В его коллекции оказались скульптуры Сталина, Андропова и Хрущева. Со временем к ним добавился и действующий главнокомандующий РФ.
Артист отметил, что коллекция разрасталась постепенно, пока в его доме не появился бюст нынешнего российского президента. Он с улыбкой признался, что такие памятники передавали ему на протяжении многих лет.
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