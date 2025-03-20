Лоза пожаловался на размер своей пенсии

Артист считает, что достоин большего

Знаменитый российский исполнитель Юрий Лоза признался, что получает весьма скромные пенсионные выплаты. Речь идет о всего 16 тысячах рублей. В беседе с журналистами он пожаловался, что даже у работника охраны сумма больше – более 20 тысяч.

"Даже у нашего охранника больше", – заявил артист.

Музыкант рассказал, что раньше получал прибавку в 30 тысяч рублей как житель российской столицы, но эту выплату отменили из-за того, что он продолжает работать. Также знаменитость посетовал, что ему не присвоили звание народного артиста России, которое могло бы увеличить его социальные выплаты.

Знаменитый артист подчеркнул, что не понимает, почему до сих пор не получил государственную награду. Он вспомнил, как его песни в 90-е пользовались огромной популярностью, а пиратские диски с его записями раскупались моментально.

По словам звезды, его часто спрашивают, почему у него нет званий, ведь он работал в одну эпоху с самим Высоцким. Однако артист признается, что уже привык к такому положению дел и старается относиться к ситуации с иронией.

К слову, ранее получение госнаграды Катей Лель обернулось скандалом. Многие россияне выразили возмущение таким решением властей – люди считают, что певица не обладает достаточными заслугами.