Легенда биотлона Тихонов назвал себя "нищим" из-за пенсии в 140 тысяч рублей

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Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов в недавнем интервью признался – он считает себя нищим человеком, которому не хватает средств на нормальное существование. Он отметил, что раньше занимался фермерством, но в итоге его "раздели под чистую". Из поступлений у него остались только пенсионные выплаты.
Легендарный биотлонист рассказал, что сейчас живет на три пенсии. Первая – олимпийская и составляет 53 тысячи рублей. Вторая положена ему как подполковнику в отставке в размере 62 тысяч рублей. И еще одна в 26 тысяч – от родного региона.
"Я нищий!" – возмутился он в интервью.
Тихонов вспомнил, что во время обысков в начале нулевых правоохранители изъяли у него все украшения, раритетные вещи. Также его возмущает, что следователи изъяли его коллекционные ружья и карабины, но вскоре вернули пацарапанными и побитыми.
Напомним, в начале нулевых Тихонов проходил подозреваемым в деле о подготовке покушения на губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Во время следственных действий он был за границей. Суд постановил, что спортсмен является виновным, однако его освободили в зале по амнистии. Своей вины Тихонов так и не признал.
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