Присвоение Кате Лель звания Заслуженного артиста возмутило россиян

Люди не стесняются в выражениях

Присвоение Кате Лель звания Заслуженной артистки России вызвало неоднозначную реакцию. Многие россияне выразили возмущение таким решением властей – люди считают, что певица не обладает достаточными заслугами перед отечественной культурой.

В социальных сетях пользователи открыто высказывали сомнения в ее творческом вкладе, отмечая, что широкая публика помнит лишь несколько песен. И то, речь идет о композициях весьма сомнительного содержания.

Некоторые комментаторы указали, что Лель вряд ли можно назвать культовой фигурой в российской музыке. Люди отмечают, что большинство россиян даже не вспомнят ее имя, а популярные в начале 2000-х незамысловатые песни не идут в сравнение с репертуаром признанных мастеров сцены.

Критика прозвучала и от коллег. Исполнитель Шура дал понять, что, по его мнению, у Лель не так много песен, которые действительно стали хитами. В итоге присвоение почетного звания спровоцировало волну негодования. Многие поклонники не понимают, чем отличились такого рода артисты и чем заслужили государственное признание.

Напомним, недавно певица сделала странное заявление об инопланетянах.