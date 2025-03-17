"Не радуется": раскрыто отношение матери Мизулиной к SHAMAN

Журналист Кушанашвили уверен, что певца нельзя назвать завидным женихом

Недавнее заявление матери Ярослава Дронова о том, что певец наконец нашел свое счастье, выглядит странным, учитывая его возраст и уже два несостоявшихся брака за плечами. По словам журналиста Отара Кушанашвили, женщина совершенно не задумывается, что после такого чувствуют две его бывшие жены, особенно учитывая, сколько Елена Мартынова сделала для карьеры SHAMAN.

Он полагает, что готовность Дронова жениться третий раз выглядит ненормально. Тем более, ведущий уверен, что мать Екатерины Мизулиной вряд ли в восторге от такого зятя, учитывая его любовные похождения и наличие ребенка.

"А саму Екатерину не смущает, что там, где кот наплакал годков прожитых, уже намечающийся третий брак. <…> Правда, мама Екатерины Мизулиной молчит. Видно, она не радуется", – говорит Кушанашвили.

Впрочем, он не думает, что союз SHAMAN и Екатерины является настоящим, поскольку слишком часто и громко они говорят о своих чувствах. И, как правило, это указывает на бутафорские романы, созданные только ради пиара.

Ранее SHAMAN признался, что не уделяет много времени любимым женщинам.