SHAMAN признался, что не уделяет много времени любимым женщинам

Артист рассказал о личном

Популярный российский исполнитель SHAMAN откровенно рассказал о своих отношениях с женщинами. В беседе с журналистами он признался, что все звездные избранницы испытывали трудности из-за недостатка внимания с его стороны.

Артист отметил, что для его партнерш главным и самым желанным подарком всегда было внимание, но из-за плотного графика он не мог уделять им столько времени, сколько они ожидали. Постоянные гастроли и занятость творчеством становились причиной недопонимания и напряженности в отношениях.

Звезда не скрывает, что его профессиональная жизнь всегда была для него приоритетом, а личные связи часто отходили на второй план. Однако он признает, что это доставляло боль его возлюбленным, и, возможно, именно по этой причине многие отношения не складывались так, как могли бы. Как молодой человек поведет себя в отношениях с новой возлюбленной – Екатериной Мизулиной, покажет время.