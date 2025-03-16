Астропсихолог Метальникова оценила совместимость SHAMAN и Мизулиной

Астропсихолог оценила совместимость SHAMAN и Мизулиной
SHAMAN. Фото: соцсети
Недавно влюбленные объявили себя парой

Астропсихолог Александра Метальникова заявила, что отношения певца SHAMAN и Екатерины Мизулиной могут привести к гармоничному союзу. По ее словам, между ними сложился сильный энергетический контакт, а сам артист играет для блондинки-общественницы роль наставника и поддерживает ее в сложных проектах.

Однако эксперт отметила, что в паре возможны разногласия. Главными причинами могут стать разный ритм жизни и критическое отношение девушки к партнеру. Чтобы избежать напряженности, астропсихолог порекомендовала им уделять больше внимания благотворительности и учиться договариваться.

По мнению специалиста, союз двух знаменитостей имеет перспективы для официального брака. Она считает, что при правильном подходе эти отношения могут перерасти во что-то действительно крепкое и долгосрочное.

Источник: Подмосковье сегодня ✓ Надежный источник
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