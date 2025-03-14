"Не надо вспоминать и делать им пиар": Данко высказался о бросивших Россию артистах

Первые два сингла "Московская ночь" и "Делай раз, делай два" ввели Данко в первую лигу модных эстрадных исполнителей. Тогда, в "нулевых", он был в топе. А сегодня как оценивает свое место на эстрадном Олимпе?

"Я до сих пор в топе, хотя и дискотек 90-х, – признается артист. – И это здорово, что наш народ стал вспоминать своих героев, а не только Бритни Спирс и иже с ними, *опу лизать. Я против всего этого западопоклонничества! Там даже 98-летнему Оззи Осборну (британский рок-певец, музыкант, 76 лет – Прим. ред.) задницу лижут, ценят это".

При этом Данко не поддерживает сегодняшнее веяние, когда артистов запрещают или отменяют. "Надо ценить своих звездочек! Надо любить тех, кого мы сами взрастили, надо быть патриотами, – считает артист. – Их приручили, а потом стали отлучать – ну так же нельзя! Нам нужен не лубочный патриотизм, а настоящий – важно любить все свое, русское, родное! Быть за своих и поддерживать их".

А как быть с теми артистами, кто уехал? Напомним, после событий февраля 2022 года некоторые звезды эстрады, театра и кино покинули родные палестины. Так, например, Рената Литвинова живет теперь в Париже, Чулпан Хаматова – в Латвии, Ингеборга Дапкунайте – в Брюсселе, Алла Пугачева – в Израиле. Хотя найти себя на чужбине удалось не всем.

"Они уехали, да и х*** с ними, – говорит Данко. – Не надо их вообще вспоминать и делать тем самым им лишний пиар".