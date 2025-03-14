"Не надо вспоминать и делать им пиар": Данко высказался о бросивших Россию артистах

"Не надо вспоминать и делать им пиар": Данко высказался о бросивших Россию артистах
Фото: Утро.ру
Первые два сингла "Московская ночь" и "Делай раз, делай два" ввели Данко в первую лигу модных эстрадных исполнителей. Тогда, в "нулевых", он был в топе. А сегодня как оценивает свое место на эстрадном Олимпе?

"Я до сих пор в топе, хотя и дискотек 90-х, – признается артист. – И это здорово, что наш народ стал вспоминать своих героев, а не только Бритни Спирс и иже с ними,  *опу лизать. Я против всего этого западопоклонничества! Там даже 98-летнему Оззи Осборну (британский рок-певец, музыкант, 76 лет – Прим. ред.) задницу лижут,  ценят это".

При этом Данко не поддерживает сегодняшнее веяние, когда артистов запрещают или отменяют. "Надо ценить своих звездочек! Надо любить тех, кого мы сами взрастили, надо быть патриотами,  – считает артист. – Их приручили, а потом стали отлучать – ну так же нельзя! Нам нужен не лубочный патриотизм, а настоящий – важно любить все свое, русское, родное! Быть за своих и поддерживать их".

А как быть с теми артистами, кто уехал? Напомним, после событий февраля 2022 года некоторые звезды эстрады, театра и кино покинули родные палестины. Так, например, Рената Литвинова живет теперь в Париже, Чулпан Хаматова – в Латвии, Ингеборга Дапкунайте – в Брюсселе, Алла Пугачева – в Израиле. Хотя найти себя на чужбине удалось не всем.

"Они уехали, да и х*** с ними, – говорит Данко. – Не надо их вообще вспоминать и делать тем самым им лишний пиар".

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник

На Западе расшифровали тайное "послание" Путина перед переговорами с США

Каждый шаг нашего президента подвергается детальному анализу

"Мы за, но есть нюансы": Путин сделал заявление о перемирии с Украиной

Глава России поблагодарил Трампа за все усилия по прекращению конфликта

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей