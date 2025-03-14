"Не надо вспоминать и делать им пиар": Данко высказался о бросивших Россию артистах

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"Я до сих пор в топе, хотя и дискотек 90-х, – признается артист. – И это здорово, что наш народ стал вспоминать своих героев, а не только Бритни Спирс и иже с ними, *опу лизать. Я против всего этого западопоклонничества! Там даже 98-летнему Оззи Осборну (британский рок-певец, музыкант, 76 лет – Прим. ред.) задницу лижут, ценят это".
При этом Данко не поддерживает сегодняшнее веяние, когда артистов запрещают или отменяют. "Надо ценить своих звездочек! Надо любить тех, кого мы сами взрастили, надо быть патриотами, – считает артист. – Их приручили, а потом стали отлучать – ну так же нельзя! Нам нужен не лубочный патриотизм, а настоящий – важно любить все свое, русское, родное! Быть за своих и поддерживать их".
А как быть с теми артистами, кто уехал? Напомним, после событий февраля 2022 года некоторые звезды эстрады, театра и кино покинули родные палестины. Так, например, Рената Литвинова живет теперь в Париже, Чулпан Хаматова – в Латвии, Ингеборга Дапкунайте – в Брюсселе, Алла Пугачева – в Израиле. Хотя найти себя на чужбине удалось не всем.
"Они уехали, да и х*** с ними, – говорит Данко. – Не надо их вообще вспоминать и делать тем самым им лишний пиар".
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