Знаменитая модель Ратаковски шокировала публику фото с голой грудью

Знаменитая модель шокировала публику фото с голой грудью
Эмили Ратаковски. Фото: соцсети
Девушка выглядит роскошно

Эмили Ратаковски вновь привлекла внимание публики, разместив в Сети откровенный снимок. Модель и актриса появилась перед камерой, позируя с обнаженной грудью, которую прикрыла рукой.

Для фотосессии звезда выбрала минималистичный образ – на ней не было одежды, только яркий аксессуар в виде массивных серебристых сережек. Ее роскошные распущенные волосы естественно спадали на плечи, а макияж подчеркивал выразительные черты лица: аккуратная нюдовая помада и удлиненные ресницы, подкрашенные черной тушью, дополнили образ.

Фото: соцсети

Фотография была сделана в ванной, что добавило смелому снимку пикантность. Поклонники отметили, что Ратаковски выглядит роскошно, а уверенность в себе и смелость давно прославили фигуристую красотку на все интернет-пространство. Этот снимок быстро набрал тысячи лайков и стал предметом бурного обсуждения в соцсетях.

К слову, ранее откровенной фотографией поделилась Алена Свиридова.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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