"Сценическое дно": Цыганова в ужасе от избрания Киркорова певцом года

"Сценическое дно": Цыганова в ужасе от избрания Киркорова певцом года
Филипп Киркоров. Фото: АГН "Москва"
Артистка высказала все, что думает по этому поводу

Неделю назад во время музыкальной премии "Виктория" Филипп Киркоров одержал победу – его признали "Певцом года" благодаря композиции "Черная пантера". Случившееся сильно не понравилось Виктории Цыгановой, которая оказалась в ужасе от подобного статуса у артиста.

Она напомнила, что за минувший год у Киркорова не было ни одной достойной песни, которую могли бы слушать для поднятия патриотического настроя общества. Единственное, чем ей запомнился поп-король в минувшем году, так это своими извинениями в черной водолазке и заявлениями о не той двери. 

По ее словам, текст песни, с которой Киркоров одержал победу, является символичным – в ней он поет о том, как "пробивает дно". 

"На мой взгляд, сценическое дно Киркоров пробил еще лет 20 тому. Но радует, что он наконец начал принимать реальность", – указала она.

Цыганову возмутило, что спустя три года шоу-бизнес продолжает задавать сомнительные тренды, а не являться образцом морали, патриотизма и общественного единения.

Ранее россияне призвали выгнать Киркорова из страны.

Источник: Telegram
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