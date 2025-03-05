Россияне призвали выгнать Киркорова из страны

"Позор для страны": Киркорова погнали из России
Филипп Киркоров. Фото: соцсети
Люди в бешенстве

Многие россияне выразили недовольство в связи с тем, что поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров намерен вернуться на сцену с сольными концертами спустя два года. Многих также удивило, что артист в принципе рассказывает о некоем перерыве: люди отметили, что все это время звезда постоянно мелькал в телевизоре.

В соцсетях пользователи призвали знаменитость прекратит петь и заняться более полезными для общества делами.

Часть комментаторов посчитала, что артисту пора уходить на пенсию или попробовать себя на американской сцене вместе с беглой дочерью его опальной бывшей жены. Некоторые выразили мнение, что певцу стоило бы посвятить себя благотворительности, открыть музыкальные школы или помочь в строительстве медучреждений.

"Киркоров – это позор для страны. Лучше бы он ушел на американскую сцену петь с Кристиной Орбакайте", – гонят артиста из страны россияне.

Недовольных людей также удивило, что билеты на концерты знаменитости быстро разобрали. В комментариях под публикацией многие отметили, что не пошли бы на выступление даже бесплатно, а также задались вопросом, кто именно остается в числе его зрителей.

Но особенное возмущение вызвали слова знаменитости о паузе в творчестве. Люди с негодованием пишут, исполнитель хита "Зайка моя" не исчезал с "голубых экранов" и регулярно появлялся в светских хрониках, несмотря на его заявление о временном уходе со сцены.

Ранее Агутин отказался выходить на сцену после Киркорова.

Источник: Абзац ✓ Надежный источник
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