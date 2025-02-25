Цыганова призвала выгнать из России "псевдопатриотов"

Певица не скрывает ненависти к тем, кто не хочет поддерживать родную страну

Певица Вика Цыганова выступила с заявлением о необходимости запрета артистов, которые, по ее мнению, не уважают Россию и ее культуру. Артистка считает, что некоторые звезды фактически предали свою страну и должны быть строго наказаны.

В своем видеообращении, записанном вместе с супругом, она выразила поддержку актрисе Яне Поплавской, ранее положительно отозвавшейся об отмене концерта Лолиты.

Актриса тогда заявила, что эпоха эпатажных артистов закончилась, а на смену ей пришло время "настоящей русской культуры". Певица согласилась с этим мнением звездной коллеги и подчеркнула, что считает недопустимым, когда люди, которые открыто выражают неуважение к традициям и ценностям нашей страны, продолжают зарабатывать деньги в России.

По словам звездных супругов, в стране не должно оставаться места для тех, кто, будучи публичной фигурой, демонстрирует негативное отношение к русской культуре и православной вере. Они считают, что таких исполнителей необходимо гнать со сцены, чтобы дать дорогу тем, кто искренне уважает национальные ценности.

Заявление звезды вызвало широкий резонанс. Напомним, ранее общественники потребовали лишить певца Филиппа Киркорова возможности выступать на петербургской сцене.