Агутин отказался выходить на сцену после Киркорова

У артистов свои принципы

Популярный российский исполнитель Леонид Агутин признался, что не хотел бы выходить на сцену сразу после поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова.

На национальной музыкальной премии "Виктория" артист объяснил свою позицию, подчеркнув, что после выступлений его коллеги остается "выжженная земля", и он бы не решился петь следом за ним.

"Человек, после которого выжжена земля, после которого я бы никогда не отважился выступать, это Филипп Киркоров", – заявил кумир миллионов.

Музыкант отметил, что его коллега создает настолько яркое шоу, что повторить или превзойти его эффект крайне сложно. Исполнитель хита "Зайка моя" известен своими грандиозными номерами, в которых сочетаются масштабные декорации, сложные костюмы и зрелищные спецэффекты.

Судя по всему, Агутин с огромным уважением относится к творчеству Киркорова и считает его настоящим профессионалом сцены.

К слову, недавно жена Агутина наотрез отказалась фотографироваться с россиянами.