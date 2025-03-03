Агутин отказался выходить на сцену после Киркорова

Агутин отказался выходить на сцену после Киркорова: что произошло
Леонид Агутин. Фото: Okras/commons.wikimedia.org
У артистов свои принципы

Популярный российский исполнитель Леонид Агутин признался, что не хотел бы выходить на сцену сразу после поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова.

На национальной музыкальной премии "Виктория" артист объяснил свою позицию, подчеркнув, что после выступлений его коллеги остается "выжженная земля", и он бы не решился петь следом за ним.

"Человек, после которого выжжена земля, после которого я бы никогда не отважился выступать, это Филипп Киркоров", – заявил кумир миллионов.

Музыкант отметил, что его коллега создает настолько яркое шоу, что повторить или превзойти его эффект крайне сложно. Исполнитель хита "Зайка моя" известен своими грандиозными номерами, в которых сочетаются масштабные декорации, сложные костюмы и зрелищные спецэффекты.

Судя по всему, Агутин с огромным уважением относится к творчеству Киркорова и считает его настоящим профессионалом сцены.

К слову, недавно жена Агутина наотрез отказалась фотографироваться с россиянами.

Источник: Telegram-канал "Звездач" ✓ Надежный источник
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