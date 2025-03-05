Арест счетов и запрет выезда и РФ: что грозит Брухуновой за долги

Выселить из квартиры ее не могут по законодательству

Многотысячные долги Татьяны Брухуновой за коммунальные платежи могут привести к судебным разбирательствам. И если будет решено взыскать с нее сумму в принудительном порядке, жена Петросяна может столкнуться с неприятными последствиями, рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

По его словам, высыление Брухуновой из жилья, которое стоит около 440 млн рублей, не грозит, поскольку это не предусмотренно российским законодательством. УК может обратиться в суд и потребовать, чтобы она оплатила свои долги, если иначе решить вопрос не выйдет. После этого приставы запустят в ход судебное производство.

"Они могут применить различные меры, включая арест счетов, ограничение на выезд за границу, списание денежных средств с банковских карт или даже обращение взыскания на имущество", – говорит специалист.

Бондарь указал, что максимальное наказание для Брухуновой, вероятно, ограничится лишь финансовыми санкциями – штрафом и пеней. Оптимальным решением проблем является своевременное погашение платежей, подытожил он.

Как напоминает женский журнал "Клео.ру", у Брухуновой нашли долг за ЖКХ более 300 тысяч рублей. Супруга Петросяна владеет двумя квартирами, и по второй недвижимости никаких проблем нет. Однако сама Татьяна опровергает эти новости и уверяет, что исправно платит за каждое жилье.