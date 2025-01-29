Жена Петросяна рассказала о похудении на 10 килограммов без спорта

Знаменитости помогли врачи

Татьяна Брухунова рассказала подписчикам, что после рождения дочки Матильды набрала 14 килограммов. Новый вес ей категорически не нравился, но и заниматься спортом она была не готова – любые нагрузки вызывают у нее ненависть. Поэтому знаменитость решила бороться с лишним весом другими методами.

"На самом деле, это очень большой путь. Год, как я на ежедневной основе занимаюсь собой. И спорт не имеет к этому никакого отношения. Я уже практически ничего не ела, а вес прибавлялся. Очень переживала из-за этого", – призналась она.

На помощь супруге Петросяна пришли доктора – это гастроэнтеролог, эндокринолог, гинеколог и невролог. В результате усилий специалистов и комплексного подхода Татьяна смогла избавиться от 10 набранных килограммов в течение года. И хотя до заветной цели ей еще далеко, отражение в зеркале ее уже радует.

После этого она поняла, что пока внутренние процессы в организме не работают нормально, ни одна из диет не окажет должного эффекта. По словам Брухуновой, худеть она решила не ради красоты и погони за заветным идеалом, а ради собственного здоровья, поскольку в какой-то момент отметка на весах перескочила за 70 килограммов.