Сколько Петросян потратил на отдых с Брухуновой: сумма поражает

Артист не жалеет средств на молодую пассию

Супруга Евгения Петросяна сообщила в своих соцсетях, что отправилась в отпуск – местом отдыха Татьяна Брухунова выбрала Мальдивы. До конца января она будет нежиться под солнцем и купаться в океане вместе с 79-летним мужем.

Ранее знаменитость делилась с подписчиками в соцсетях, что невероятно устала. Она страдает от недосыпа и огромного количества работы, которая навалилась на нее в последние пару месяцев. Поэтому теперь она намерена отоспаться и отдохнуть по полной.

Туроператоры рассказали, где именно отдыхает Брухунова. Оказалось, что супруга юмориста расположилась в элитной вилле с собственным бассейном на острове-курорте.

"В среднем ночь там стоит 150 тысяч рублей, неделя – 800 тысяч рублей", – рассказали специалисты.

Добраться до курорта из Москвы тоже недешево. Прямой рейс до столицы Мальдив обойдется в 85 тысяч рублей в экономе и 280 тысяч рублей в бизнесе. И, как известно, вряд ли бы Татьяна предпочла дешевую альтернативу.

На питание за неделю на одного человека выйдет около 250 тысяч рублей, а походы в спа стоят около 300 долларов за процедуру. Дополнительно нужно оплачивать услуги трансфера, которые обойдутся в 500 долларов в одну сторону. Если Брухунова приехала вместе со своим супругом, то стоимость их совместного отдыха составит около двух миллионов рублей.