Жена Петросяна устроила грубые разборки с Гордон на публике

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Татьяна Брухунова, жена юмориста Евгения Петросяна, оказалась в эпицентре скандала после своего заявления о женщинах, покупающих подделки люксовых брендов. Она в резкой форме высказала мнение, что подобное поведение выставляет таких людей в глупом свете. Эти слова вызвали острую реакцию со стороны российской певицы и журналистки Кати Гордон, которая решила язвительно напомнить о прошлом самой Брухуновой.
Блондинка подчеркнула, что до звездного брака Брухунова также не могла позволить себе дорогие вещи и приобретала более доступные подделки. Она раскритиковала позицию жены юмориста, заявив, что у большинства россиянок просто нет возможности потратить миллионы на аксессуары. Юрист назвала высказывание девушки высокомерным и указала, что оно звучит неуместно в условиях реальной жизни большинства людей.
На критику Брухунова ответила из отпуска у океана. В комментарии она намекнула, что ей безразличен хейт, и отметила, что в интернете развернулась настоящая "помойка" вокруг ее имени. Она добавила, что предпочитает наслаждаться жизнью и советует делать то же самое другим.
"Говорят, в Сети какая-то помойка про меня разлилась. Эх, сочувствую вам, ребятки!" – лаконично отметила в интернет-пространстве звезда.
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