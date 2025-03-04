Катя Гордон прокомментировала обвинения в адрес бывшего мужа в изнасиловании

Вокруг телеведущего разгорелся громкий скандал

Звезда телевидения Александр Гордон оказался в центре шумных разборок после того, как неизвестная особа обвинила его в насилии. По ее словам, инцидент произошел 15 лет назад, когда ей было 17. Обвинительница утверждает, что была поклонницей одного из шоу с участием звезды и решила связаться с звездой путем переписки. После этого между ними завязалось общение, а на личной встрече артист якобы предложил ей выпить, а затем использовал ее для удовлетворения половых потребностей.

Юрист Катя Гордон, бывшая супруга обвиненной звезды, прокомментировала ситуацию в беседе с журналистами. Она выразила сомнение в честности "жертвы", заявив, что в тот период жизни знала, что происходило с бывшим мужем. По ее словам, скорее сам мужчина мог стать объектом преследования, так как многие молодые дамы буквально не давали ему прохода, особенно если он "был чуть пьян".

Она добавила, что не верит в предъявленные обвинения, так как ее экс-возлюбленный никогда не был склонен к насильственным действиям.

История вызвала широкий резонанс в Сети, неприятный инцидент продолжают активно обсуждать.

К слову, недавно юрист вступила в публичную перепалку с женой Петросяна.