Бизнесмен Матус: Пугачева живет в Израиле на деньги известного олигарха

Влиятельный покровитель: за чей счет Пугачева и Галкин* живут в эмиграции
Алла Пугачева. Фото: соцсети
Свои средства звезды берегут

В прессе появилась любопытная информация о том, за чей счет на самом деле проживают в эмиграции экс-примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева и ее благоверный Максим Галкин*. Оказалось, звездам помогает влиятельный покровитель.

Так, на одном из развлекательных шоу предприниматель Андрей Матус рассказал, что лично помогал супругам вывезти оставшийся скарб из их подмосковной резиденции в деревне Грязь. Он заявил, что располагает соответствующими документами за подписью беглого комика.

Кроме того, бизнесмен отметил, что жилье звездной четы за границей оплачивает некий российский олигарх. По его словам, дом в израильской Герцлии, где сейчас проживают артисты, находится в аренде, но финансирование берет на себя их покровитель. Он назвал это жестом доброй воли и подчеркнул, что миллиардер фактически по доброте душевной обеспечил беглецам комфортные условия для жизни.

Предприниматель также добавил, что лично видел этот дом. По его словам, территория там небольшая, но очень дорогая, и находится в престижном районе.

К слову, недавно хохмач Галкин* угодил в грандиозный скандал из-за того, что отказался брать цветы от поклонников.

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации

Источник: Шоу "Новые русские сенсации" ✓ Надежный источник
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