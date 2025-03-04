Нюша заговорила о возобновлении романа с Егором Кридом

Отношения звезд начались в 2014 году

Певица Нюша призналась, что существует возможность возобновления романа с Егором Кридом в обозримом будущем. Она отметила, что после расставания у нее остались теплые чувства к исполнителю.

Такое признание артистка сделала на шоу Ляйсан Утяшевой, которая поинтересовалась, есть ли шанс, что знаменитости могут снова сойтись после недавнего развода Нюши – все же, многие поклонники считали их пару идеальной.

"Я не настроена категорично – все возможно. Знаешь, есть истории, когда после расставания люди встречаются вновь, как, например, Пенелопа Круз и Хавьер. Но это редкость. Я не уверена, что это наш случай, но такое бывает. Не будем исключать", – приводит ее слова женский журнал "Клео.ру".

Певица отметила, что за эти годы они с Егором прошли через серьезную трансформацию, многое осознали и по-другому смотрят на отношения. Хотя сейчас ей кажется, что у них разные судьбы и предстоящий жизненный путь, но все же полностью исключать возможность возобновления романа она не готова.

Ранее певица Нюша рассказала, почему решила отдать двоих детей на воспитание бывшему мужу.