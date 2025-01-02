Самые громкие разводы 2024: как в России прошел Год семьи

Многие союзы не выдержали навалившихся на них испытаний

Несмотря на то, что 2024-ый был объявлен Годом семьи, с собой он принес много звездных разводов. Некоторые пары расспались после многолетнего и, казалось бы, крепкого союза, а какие-то просто не выдержали навалившихся испытаний. "Утро.ру" рассказывает подробности.

1. Татьяна и Владислав Бакальчуки, в браке 20 лет. Супруги расстались со скандалом. Основательница Wildberries обвинила бывшего мужа в абьюзе, а тот заявил, что его жена стала жертвой манипуляций с бизнесом. В результате их развод обернулся громким разбирательством со стрельбой, смертельным исходом и взаимными обвинениями. К концу 2024-го года урегулировать все им так и не удалось.

2. Алсу и Ян Абрамов, в браке 18 лет. Знаменитая певица решила бросить мужа на фоне слухов о его многочисленных изменах. Позже она намекнула, что бизнесмен является нарциссом и именно из-за этого и рухнул их брак. Абрамов комментариев не дает, вместо него это делает адвокат Добровинский, который уверяет, что и артистка не обладает такой кристальной репутацией, как кажется. Сейчас бывшие супруги делят многомиллионные активы, и, вероятно, процесс затянется надолго.

3. Natan и Анастасия Швецова, в браке 12 лет. Жена рэпера решила окончательно уйти от него после инцидента на популярном шоу, где артист заигрывал сразу с двумя участницами. Сам Алишер еще не теряет попытки спасти отношения и, по его словам, ходит с ней к психологу.

4. Валерия и Артем Чекалины, в браке 11 лет. Знаменитые блогеры расстались, не выдержав испытаний, связанных с судебными разбирательствами. Блогер признавалась, что в итоге они поняли, что их отношения изжили себя и поэтому было принято решение разойтись.

5. Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов, в браке 10 лет. Бывшим супругам удалось сохранить хорошие отношения после расставания и даже продолжить воспитание сына артистки от прошлых отношений.

6. Нюша и Игорь Сивов, в браке 7 лет. Брак знаменитостей рухнул на фоне неверности бизнесмена. Первый раз певица простила возлюбленного и даже согласилась на свободные отношения, но это не помогло им сохранить союз. В результате артистка приняла решение уйти от мужа, но продолжить совместное воспитание детей.

7. SHAMAN и Елена Мартынова, в браке 7 лет. Эти отношения, по слухам, не прошли испытание "медными трубами". После нахлынувшей популярности у Ярослава стало не хватать времени на поддержание брака, в результате чего было принято решение о разводе.

8. Сергей Шнуров и Ольга Абрамова, в браке 6 лет. Солист "Ленинграда" не давал комментариев и не объяснял, почему они с супругой рассторгли брак. Тем не менее, вскоре после этого артист вернулся на сцену и записал новый альбом.

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