Самые громкие разводы 2024: как в России прошел Год семьи

Самые громкие разводы 2024: как в России прошел Год семьи
Фото: соцсети
Многие союзы не выдержали навалившихся на них испытаний

Несмотря на то, что 2024-ый был объявлен Годом семьи, с собой он принес много звездных разводов. Некоторые пары расспались после многолетнего и, казалось бы, крепкого союза, а какие-то просто не выдержали навалившихся испытаний. "Утро.ру" рассказывает подробности.

1. Татьяна и Владислав Бакальчуки, в браке 20 лет. Супруги расстались со скандалом. Основательница Wildberries обвинила бывшего мужа в абьюзе, а тот заявил, что его жена стала жертвой манипуляций с бизнесом. В результате их развод обернулся громким разбирательством со стрельбой, смертельным исходом и взаимными обвинениями. К концу 2024-го года урегулировать все им так и не удалось.

2. Алсу и Ян Абрамов, в браке 18 лет. Знаменитая певица решила бросить мужа на фоне слухов о его многочисленных изменах. Позже она намекнула, что бизнесмен является нарциссом и именно из-за этого и рухнул их брак. Абрамов комментариев не дает, вместо него это делает адвокат Добровинский, который уверяет, что и артистка не обладает такой кристальной репутацией, как кажется. Сейчас бывшие супруги делят многомиллионные активы, и, вероятно, процесс затянется надолго.

3. Natan и Анастасия Швецова, в браке 12 лет. Жена рэпера решила окончательно уйти от него после инцидента на популярном шоу, где артист заигрывал сразу с двумя участницами. Сам Алишер еще не теряет попытки спасти отношения и, по его словам, ходит с ней к психологу.

4. Валерия и Артем Чекалины, в браке 11 лет. Знаменитые блогеры расстались, не выдержав испытаний, связанных с судебными разбирательствами. Блогер признавалась, что в итоге они поняли, что их отношения изжили себя и поэтому было принято решение разойтись.

5. Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов, в браке 10 лет. Бывшим супругам удалось сохранить хорошие отношения после расставания и даже продолжить воспитание сына артистки от прошлых отношений.

6. Нюша и Игорь Сивов, в браке 7 лет. Брак знаменитостей рухнул на фоне неверности бизнесмена. Первый раз певица простила возлюбленного и даже согласилась на свободные отношения, но это не помогло им сохранить союз. В результате артистка приняла решение уйти от мужа, но продолжить совместное воспитание детей.

7. SHAMAN и Елена Мартынова, в браке 7 лет. Эти отношения, по слухам, не прошли испытание "медными трубами". После нахлынувшей популярности у Ярослава стало не хватать времени на поддержание брака, в результате чего было принято решение о разводе.

8. Сергей Шнуров и Ольга Абрамова, в браке 6 лет. Солист "Ленинграда" не давал комментариев и не объяснял, почему они с супругой рассторгли брак. Тем не менее, вскоре после этого артист вернулся на сцену и записал новый альбом.

Ранее женский журнал "Клео.ру" рассказал о самых громких свадьбах в 2024 году.

Источник: Утро.ру
По теме

Центробанк выступил с предупреждением для россиян перед 2025 годом

Инфляционное давление на народ усиливается

"Побуждает Россию": ядерный план Пентагона вызвал ужас в США

Мир все ближе к катастрофе

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей