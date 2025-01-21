"Я был верен": бывший муж назвал причину разрыва с Нюшей

Он уверяет, что все слухи о его изменах - ложь

Бывший муж Нюши Игорь Сивов дал новое интервью, в котором впервые затронул тему своих измен в семейных отношениях. Об этом ранее рассказывала сама артистка, указав, что первый адюльтер ее супруг оправдал внешним видом своей жены, переставшей следить за собой после рождения ребенка. С появлением на свет второго наследника его походы "на лево" не прекратились – знаменитость даже решилась на свободные отношения, но сохранить брак им это не помогло.

Теперь же экс-супруг Нюши уверяет, что все истории с его изменами – не более чем выдумка.

"Я могу сказать честно и откровенно – она научила меня верности. Я был верен ей все эти года", – заявил он с театральной пронзительностью.

Сивов утверждает, что решение о разводе принимал не он, а его жена. Крах брака стал для него большой трагедией, ему было больно отпускать артистку. Но благодаря своей безусловной любви понял – так будет лучше, сообщает женский журнал "Клео.ру".

По его словам, их отношения после разрыва остаются довольно хорошими, они вдвоем занимаются воспитанием детей. Также ему удалось сохранить нормальную коммуникацию и с первой женой, которой, как известно, он изменял с Шурочкиной.

Ранее певица Нюша рассказала, что ее отношения с супругом можно назвать созависимыми, однако благодаря правильному подходу ей удалось выйти из этой порочной петли.