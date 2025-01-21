"Я был верен": бывший муж назвал причину разрыва с Нюшей

"Я был верен": бывший муж назвал причину разрыва с Нюшей
Игорь Сивов. Кадр: YouTube.com
Он уверяет, что все слухи о его изменах - ложь

Бывший муж Нюши Игорь Сивов дал новое интервью, в котором впервые затронул тему своих измен в семейных отношениях. Об этом ранее рассказывала сама артистка, указав, что первый адюльтер ее супруг оправдал внешним видом своей жены, переставшей следить за собой после рождения ребенка. С появлением на свет второго наследника его походы "на лево" не прекратились – знаменитость даже решилась на свободные отношения, но сохранить брак им это не помогло.

Теперь же экс-супруг Нюши уверяет, что все истории с его изменами – не более чем выдумка.

"Я могу сказать честно и откровенно – она научила меня верности. Я был верен ей все эти года", – заявил он с театральной пронзительностью.

Сивов утверждает, что решение о разводе принимал не он, а его жена. Крах брака стал для него большой трагедией, ему было больно отпускать артистку. Но благодаря своей безусловной любви понял – так будет лучше, сообщает женский журнал "Клео.ру".

По его словам, их отношения после разрыва остаются довольно хорошими, они вдвоем занимаются воспитанием детей. Также ему удалось сохранить нормальную коммуникацию и с первой женой, которой, как известно, он изменял с Шурочкиной.

Ранее певица Нюша рассказала, что ее отношения с супругом можно назвать созависимыми, однако благодаря правильному подходу ей удалось выйти из этой порочной петли.

Источник: YouTube
По теме

Казань подверглась нападению ВСУ

Над городом прогремело несколько взрывов

Назван первый шаг Трампа после инаугурации

Политик запланировал сразу несколько важных задач

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей