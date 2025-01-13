Нюша рассказала о способе выйти из созависимых отношений

Нюша раскрыла способ выйти из созависимых отношений
Нюша. Фото: соцсети
Певица откровенно выказалась о личной жизни

Популярная российская исполнительница Нюша поделилась с поклонниками своим опытом выхода из созависимых отношений. В прошлом году Анна Шурочкина, более известная под своим сценическим именем, официально развелась с супругом Игорем Сивовым после семи лет брака. Бракоразводный процесс прошел без громких скандалов, несмотря на сплетни о том, что причиной могли быть бесконечные измены со стороны мужчины.

Девушка призналась, что они с супругом пытались сохранить семью любыми способами, даже включая попытки построить свободные отношения. Однако, время показало, что разрыв стал для них единственным выходом из сложившейся ситуации. Звезда рассказала, что для преодоления последствий созависимости ей потребовалось сосредоточиться на себе, своей жизни и своих интересах. Об этом сообщает женский журнал "Клео.ру".

Артистка объяснила, что в созависимых отношениях человек полностью погружается в жизнь другого, забывая о собственных желаниях и потребностях. Она призналась, что осознание этого стало для нее важным шагом к возвращению к нормальной жизни.

Звезда подчеркнула, что сейчас занимается своим личным развитием и уделяет больше внимания тому, что действительно делает ее счастливой – пишет песни и много выступает.

К слову, ранее стало известно, что громкий развод сделал с карьерой Нюши.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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