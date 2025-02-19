Нюша объяснила, почему ее дети живут с бывшим мужем в Дубае

Наследники растут в чужой стране

Анна Шурочкина, известная под сценическим именем Нюша, наконец-то разъяснила, почему ее маленькие наследники остались жить с экс-возлюбленным Игорем Сивовым в Дубае.

По словам певицы, она с детства приучала сына и дочь к самостоятельности, чтобы они могли чувствовать себя комфортно и без постоянного присутствия матери. Такое странное для большинства российских материй объяснение прозвучало в недавнем интервью знаменитости.

Артистка отметила, что дети привыкли играть одни и им одинаково хорошо как в компании друг друга, так и вместе с матерью. Звездная родительница рада, что между ними нет сильной зависимости, и каждый ребенок чувствует себя уверенно в любых обстоятельствах.

Нюша также добавила, что для ее семьи такой ритм жизни привычен. Дети спокойно воспринимают ее гастрольную деятельность, так как знают, что она часто бывает в разъездах, но периодически всегда их навещает.

К слову, ранее продюсер Пригожин резко высмеял Нюшу.