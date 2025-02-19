Нюша объяснила, почему ее дети живут с бывшим мужем в Дубае

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Анна Шурочкина, известная под сценическим именем Нюша, наконец-то разъяснила, почему ее маленькие наследники остались жить с экс-возлюбленным Игорем Сивовым в Дубае.
По словам певицы, она с детства приучала сына и дочь к самостоятельности, чтобы они могли чувствовать себя комфортно и без постоянного присутствия матери. Такое странное для большинства российских материй объяснение прозвучало в недавнем интервью знаменитости.
Артистка отметила, что дети привыкли играть одни и им одинаково хорошо как в компании друг друга, так и вместе с матерью. Звездная родительница рада, что между ними нет сильной зависимости, и каждый ребенок чувствует себя уверенно в любых обстоятельствах.
Нюша также добавила, что для ее семьи такой ритм жизни привычен. Дети спокойно воспринимают ее гастрольную деятельность, так как знают, что она часто бывает в разъездах, но периодически всегда их навещает.
К слову, ранее продюсер Пригожин резко высмеял Нюшу.
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