Ида Галич устроила гендер-пати в Антарктиде

Красотка снова выходит замуж

Звезда социальных сетей Ида Галич переживает радостный и волнительный этап в жизни. Недавно она объявила, что решила связать себя узами брака с предпринимателем Олегом Ледвичем, а вскоре поделилась еще одной важной новостью – пара ожидает рождение ребенка.

Вместо привычного праздника в ресторане или дома будущие родители решили отметить это событие в необычном месте – среди ледников Антарктиды.

Для раскрытия пола ребенка они выбрали нестандартный формат. Вместо привычных фейерверков и воздушных шаров влюбленные устроили камерную церемонию на палубе корабля, разрезав праздничный торт в окружении близких друзей и коллег. Об этом сообщает женский журнал "Клео.ру".

Подписчики долго строили догадки, кого ждет телеведущая. Сама девушка была уверена, что станет мамой мальчика, но результат оказался неожиданным – на свет появится девочка. Фанаты активно поздравляют звезду с новым счастьем.