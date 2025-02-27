Ида Галич устроила гендер-пати в Антарктиде

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Звезда социальных сетей Ида Галич переживает радостный и волнительный этап в жизни. Недавно она объявила, что решила связать себя узами брака с предпринимателем Олегом Ледвичем, а вскоре поделилась еще одной важной новостью – пара ожидает рождение ребенка.
Вместо привычного праздника в ресторане или дома будущие родители решили отметить это событие в необычном месте – среди ледников Антарктиды.
Для раскрытия пола ребенка они выбрали нестандартный формат. Вместо привычных фейерверков и воздушных шаров влюбленные устроили камерную церемонию на палубе корабля, разрезав праздничный торт в окружении близких друзей и коллег. Об этом сообщает женский журнал "Клео.ру".
Подписчики долго строили догадки, кого ждет телеведущая. Сама девушка была уверена, что станет мамой мальчика, но результат оказался неожиданным – на свет появится девочка. Фанаты активно поздравляют звезду с новым счастьем.
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