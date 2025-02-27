Ида Галич устроила гендер-пати в Антарктиде

Ида Галич устроила гендер-пати в Антарктиде и раскрыла пол второго ребенка
Ида Галич. Фото: соцсети
Красотка снова выходит замуж

Звезда социальных сетей Ида Галич переживает радостный и волнительный этап в жизни. Недавно она объявила, что решила связать себя узами брака с предпринимателем Олегом Ледвичем, а вскоре поделилась еще одной важной новостью – пара ожидает рождение ребенка.

Вместо привычного праздника в ресторане или дома будущие родители решили отметить это событие в необычном месте – среди ледников Антарктиды.

Для раскрытия пола ребенка они выбрали нестандартный формат. Вместо привычных фейерверков и воздушных шаров влюбленные устроили камерную церемонию на палубе корабля, разрезав праздничный торт в окружении близких друзей и коллег. Об этом сообщает женский журнал "Клео.ру".

Подписчики долго строили догадки, кого ждет телеведущая. Сама девушка была уверена, что станет мамой мальчика, но результат оказался неожиданным – на свет появится девочка. Фанаты активно поздравляют звезду с новым счастьем.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
По теме

Две страны хотят вышвырнуть из НАТО после решения США

Свое место могут потерять страны, которые вступили в альянс совсем недавно

Лавров обратился к Парижу после нового заявления Макрона

Дипломат потребовал от французов объяснить законность своих действий

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей