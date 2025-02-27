Стас Костюшкин оставил родных за границей и вернулся в Россию

Жена звезды сделала заявление в соцсетях

Популярный исполнитель Стас Костюшкин прилетел в Москву, расставшись с семейством. Об этом рассказала его возлюбленная Юлия, опубликовав пост на эту тему в социальных сетях.

По ее словам, артисту пришлось вернуться в родную страну ради работы на телепроекте "Маска". Она отметила, что организаторы позволили ему пропустить один эфир, но теперь он снова должен быть на площадке. Сама звездная супруга вместе с детьми еще несколько дней останется на отдыхе.

Девушка расстроена, что проводить последние деньки на море придется без любимого мужчины. Ее утешает лишь то, что рядом остались два общих с артистом наследника. Через несколько дней они всем составом вернутся на родину.

В звездном семействе двое сыновей – 18-летний Богдан и 9-летний Мирон. Исполнитель познакомился с будущей супругой благодаря общему другу. Эффектная девушка, будучи танцовщицей, пришла на кастинг в коллектив "Чай вдвоем", а принимать ее на работу выпало именно артисту.

Романтические отношения между ними начались в 2004 году, а спустя два года пара официально узаконила свои чувства. Для звезды этот брак стал третьим, но именно он оказался самым крепким и счастливым.

К слову, недавно Костюшкин устроил громкие разборки с Филиппом Киркоровым.